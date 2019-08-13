Россельхознадзор ограничит ввоз свинины из Сербии

С 14 августа Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России ограничит для Сербии ввоз свинины на российскую территорию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Сообщается, что ограничение будет временным.

Как стало известно, запрет касается ввоза в Россию живых свиней, свинины и свиноводческой продукции из Сербии.

Отмечается, что причиной этого стала африканская чума свиней в данной стране.

Ранее сообщалось, что в Россию запретят ввозить фрукты из Китая.