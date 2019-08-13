Нацполиция объявила в розыск бывшего бизнес-партнера Коломойского

На Украине национальная полиция объявила в розыск бизнесмена и президента федерации тенниса страны Вадима Шульмана, который раньше был бизнес-партнером олигарха Игоря Коломойского. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на информацию, появившуюся в базе разыскиваемых лиц МВД.

Как отмечается, Шульмана подозревают в отмывании денег.

Уточняется, что ему предъявлены обвинения по статье «Отмывание денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем».

Как подчеркивается, мера пресечения пока не применялась.

Ранее Коломойский рассказал о переговорах о работе с телеведущим Владимиром Соловьевым.