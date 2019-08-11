Медведчук призвал пересмотреть условия зоны свободной торговли Украины с ЕС

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Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук призвал Киев пересмотреть условия соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом. Об этом он написал в своем твиттере.

По его словам, Украине необходимо переосмыслить соглашение с ЕС, так как стране необходимо оживить собственную экономику.

Политик отметил, что повысить доходную часть бюджета Украины можно по средствам создания рабочих мест и через рост экономики.

Ранее Медведчук сообщил о провале попытки Киева заменить российский рынок ЗСТ с ЕС.