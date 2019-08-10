Украинцы попросили Зеленского сделать доллар нацвалютой

Президент Украины Владимир Зеленский получил петицию от граждан страны с просьбой сделать доллар национальной валютой. Об этом сообщает ТАСС.

Авторы петиции просят украинского главу заменить гривну на более стабильную валюту. По их мнению, таковой является доллар США.

Экономисты отмечают, что курс валюту Украины напрямую зависит от внутриполитических событий.

Уточняется, что девальвация гривны составила 93% за 2014 год.

Ранее украинцы просили Зеленского возобновить авиасообщение с Россией.