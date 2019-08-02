Медведев заявил о конфискации в бюджет техники для незаконной рубки лесов

Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение об изъятии в доход бюджета России техники, используемой при незаконной вырубке леса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что проблема несанкционированной вырубки леса в стране носит «очень масштабный характер». Медведев подчеркнул, что его поручение должно попытаться помочь предотвратить попытки незаконной вырубки лесов в дальнейшем.

Премьер России подчеркнул, что его поручение пока официально не опубликовано, но он уже хочет, чтобы о нем знали жители страны.

По его словам, все орудия, помогающие людям незаконно уничтожать леса, будут конфисковаться в доход бюджета. В частности, речь идет о различных механизмах, об устройствах и о технике.

«По той же схеме, как это делается, например, в отношении орудий незаконного рыбного промысла», — добавил Медведев.

Российский премьер считает, что такие меры являются справедливыми к таким незаконным действиям.

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