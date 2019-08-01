ЕС обсудит с Россией и Украиной долгосрочный контракт на транзит газа

Между Россией, Украиной и Еврокомиссией состоится обсуждение долгосрочного контракта на транзит газа. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

Сообщается, что переговоры будут проводиться между тремя министерствами.

Как стало известно, Еврокомиссия предложила провести их 16 сентября.

Отмечается, что на переговорах обсудят предложение Еврокомиссии подписать газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.

Ранее глава министерства энергетики России Александр Новак раскрыл подробности продления договора с Украиной по транзиту газа.