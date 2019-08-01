ЕС обсудит с Россией и Украиной долгосрочный контракт на транзит газа
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Между Россией, Украиной и Еврокомиссией состоится обсуждение долгосрочного контракта на транзит газа. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.
Сообщается, что переговоры будут проводиться между тремя министерствами.
Как стало известно, Еврокомиссия предложила провести их 16 сентября.
Отмечается, что на переговорах обсудят предложение Еврокомиссии подписать газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Ранее глава министерства энергетики России Александр Новак раскрыл подробности продления договора с Украиной по транзиту газа.