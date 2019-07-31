Глава ФРС США объяснил понижение базовой процентной ставки

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке назвал причину понижения базовой процентной ставки, сообщает ТАСС.

По его словам, главным поводом для этого послужила необходимость более быстрого возврата к целевому уровню инфляции в 2%.

Пауэлл добавил, что решение о понижении ставки должно ослабить действие неблагоприятных факторов на американскую экономику и поспособствовать более быстрому возврату к установленной ФРС цели. Оно же должно поддержать «устойчивое развитие рынка труда на благо американского народа».

Ранее ФРС США впервые за 10 лет снизила базовую ставку на 25 базисных пунктов.