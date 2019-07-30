В России облегчили сделки с недвижимостью

В России вступают в силу новые правила сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием, сообщает РИА «Новости».

Согласно новым правилам закона «о государственной регистрации недвижимости», без нотариуса можно будет заключать договор купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки долей. Для этого потребуется только письменная форма, которую подпишут все долевые собственники.

По словам эксперта Федеральной кадастровой палаты Надежды Лещенко, граждане сами смогут выбирать, заверять ли нотариально сделку или нет. Она добавила, что эти изменения будут актуальны собственников недвижимости, находящихся в родственных связях.

Также нововведение поможет снизить финансовую нагрузку на граждан, сделать проще процесс оборота недвижимости, находящейся в общей долевой собственности.

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