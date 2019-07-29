За что могут лишить пенсии, рассказали в ПФР

В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсии, сообщает «Российская газета».

Отмечается, что есть несколько случаев, когда пенсию могут сократить или вообще перестать выплачивать.

Пенсию завершают выдавать трудоспособному получателю при потере кормильца, когда тот заканчивает очное обучение. При этом, информацию должен предоставить сам гражданин.

Сократить пенсионные отчисления могут в случае смерти иждивенца, за которого установлена прибавка к пенсии. По закону при появлении у пенсионера нетрудоспособных иждивенцев идет повышенная выплата.

Ранее в России придумали способ улучшить жизнь пенсионеров.