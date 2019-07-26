Россияне пожаловались на дорогие услуги ЖКХ

76% россиян оценивают систему ЖКХ у себя в районе положительно, а 5% поставили ей высший бал, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

15% респондентов оценили ее как плохую, а 4% как очень плохую.

Отмечается, что граждане недовольны в основном качеством услуг управляющей компании и персонала – 21%. 15% опрошенных заявили о проблемах с водоснабжением, 10% о системе отопления. Проблемы с канализацией и электросетями присутствуют у 9% и 8% соответственно.

Россияне сообщили, что стоимость услуг ЖКХ для них неподъемна, поэтому они не могут заплатить за все счета. Согласно исследованию, количество жалоб выросло почти в два раза с 12% в 2016 году. 27% граждан хотели бы, чтобы платежи были ниже.

Ранее сообщалось, что коллекторам запретили выбивать долги по ЖКХ.