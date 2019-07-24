Украина пригрозила России новыми санкциями

Правительство Украины планирует расширить санкции против России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства по вопросу «временно оккупированных» территорий.

Как отмечается, новые санкции могут затронуть российские компании, которые работают в Крыму.

Согласно пресс-службе министерства, правительство хочет внести в санкционный список 24 предприятия, которые занимаются строительством газопровода «Краснодарский край — Крым» и добычей углеводородов на полуострове.

Там подчеркнули, что своей деятельностью предприятия представляют угрозу суверенитету украинского государства.

Уточняется, что кабмин внесет соответствующее предложение на рассмотрение СНБО.

Ранее сообщалось, что в Россию пустят запрещенные товары с Украины.