Увеличение сбора на зарубежные покупки не превратится в новый налог, заявил Минфин

Минфин России, предложивший повысить таможенный сбор на посылки из-за границы, сообщил, что речь идет не о введении какого-либо нового вида сборов. Об этом в ведомстве рассказали «Газете.Ru».

Согласно заявлению Минфина, по проекту лишь изменяется ставка уже существующего таможенного платежа. Причем делается это в строго ограниченных пределах.

К сведению, на данный момент пошлина составляет сумму в размере 250 руб. Эта цифра не менялась с 2004 года.

«При том, что за прошедшие 15 лет в экономике произошли процессы инфляционного характера. Поэтому законопроектом предлагается проиндексировать ставку и повысить ее до 500 рублей, чтобы она отражала экономические реалии сегодняшнего дня, — объяснили повышение стоимости «Газете.Ru».

Ранее Минфин предложил вдвое увеличить таможенный сбор при ввозе товаров из-за рубежа.