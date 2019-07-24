«Нафтогаз» готов проконсультировать ЕК и «Газпром»

«Нафтогаз» выступил с предложением провести технические консультации с «Газпромом» и специалистами Еврокомиссии, сообщает РИА «Новости».

По имеющейся информации, цель консультации — подготовка проекта операторского соглашения и обсуждение вариантов бронирования мощностей между «Газпромом» и оператором украинской ГТС или контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом».

Исполнительный директор украинской госкомпании Юрий Витренко отметил, что затягивать переговоры не стоит. По его словам, это будет свидетельствовать о желании России выиграть время для продолжения строительства «Северного потока-2» и прекращения транзита через Украину.

Ранее «Нафтогаз» сообщил об отклонении судом жалобы «Газпрома».