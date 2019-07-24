«Нафтогаз» предложил встретиться «Газпрому» и Еврокомиссии (ЕК), чтобы обсудить транзит будущего газа. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам директора украинской госкомпании Юрия Витренко, мужно уже сейчас назначить дату встречи.

Он добавил, что до этого нужно провести техническую консультацию в Москве, на которой также должны присутствовать эксперты из ЕК, чтобы помочь подготовить проект операторского соглашения.

Витренко заявил, что встреча положительно отразится на обсуждении вариантов бронирования мощностей между «Газпромом» и оператором украинской ГТС.

Ранее сообщалось, что Европа усомнилась в Украине из-за газа.