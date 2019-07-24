Европа усомнилась в Украине из-за газа

Долги «Укртрансгаза» вызывают беспокойство у Европейской федерации энерготрейдеров (EFET), заявили они в письме, адресованном главе «Нафтогаза» Андрею Коболеву. Об этом сообщают «Украинские новости».

Трейдеры отметили, что срыв июньской сделки на закупку газа подорвало доверие участников рынка. После этого технический газ предоставил «Нафтогаз», но это не спасло ситуацию с опасениями трейдеров.

«Укртрансгаз» заявляет, что эти финансовые проблемы в основном стали результатом неэффективности механизма балансировки», — сообщается в письме.

Ситуацию назвали «вызывающей беспокойство» и «деликатной». Кроме того, это может повлиять на желание международных партнеров инвестировать в энергетический сектор страны.

Трейдеры попросили Кобалева как можно скорее заняться вопросом.

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» сделал России предложение.