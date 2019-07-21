Когда ждать взрыва проблемы с кредитами россиян, рассказал Орешкин

Глава МЭР Максим Орешкин заявил, что проблема в экономике РФ из-за закредитованности населения «взорвется» в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью министра радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, Минэкономразвития уже сейчас разрабатывает пути решения этой проблемы.

«Это случится, когда произойдет отрезание с точки зрения выдачи новых кредитов», — отметил Орешкин.

Он также отметил, что безболезненно решить проблему не удастся, и уже в 2021 году она «взорвется» в экономике РФ.

Ранее сообщалось, что Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономики.