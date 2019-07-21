Власти Ирана отказались отпустить задержанных на танкере россиян домойй

Иранские власти заявили, что не могут отпустить россиян и остальных людей, задержанных на британском танкере Stena Impero в Ормузском проливе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипмиссию.

Как отмечается, правительство Ирана сообщил российскому посольству в Тегеране, что не отпустит экипаж задержанного танкера до окончания следственных процедур.

Также в Иране до того утверждали, что судно до задержания «было вовлечено в инцидент» с участием иранского рыболовецкого судна

Иран задержал британское судно за «нарушение международных правил», которое произошло в связи с инцидентом между ним и иранским рыболовецким судном. На нем находится трое россиян и еще 20 человек из Латвии, Филиппин и Индии.