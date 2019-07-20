Онищенко оценил идею не считать пиво алкоголем

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил предложенную Минпромторгом идею не считать пиво алкогольной продукцией, что позволит смягчить ограничения на розничную торговлю. Об этом сообщает ТАСС.

Онищенко отнесся к инициативе с критикой, назвав ее беспринципной и провокационной.

Депутат добавил, что такие предложения противоречат проставленной президентом России Владимиром Путиным задачи по оздоровлению населения.

«Предложение Минпромторга цинично и идёт вразрез с этим», — заявил Онищенко.

Он уточнил, что до приравнивания пива к алкоголю в 2011 году, алкоголизм был главной причиной обращения к наркологам.

Парламентарий подчеркнул, что готов подать в суд на авторов инициативы, которые «ненавидят российский народ».

Ранее сообщалось, что в России предложили не считать пиво алкоголем.