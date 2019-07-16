В России придумали способ улучшить жизнь пенсионеров

В 2020 году в России планируется запустить суперсервис «Пенсии онлайн», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу АНО «Цифровая экономика».

Согласно полученным данным, проект реализуют в три этапа. Последний из них завершится в 2022 году.

Отмечается, что новый суперсервис будет призван помогать каждому пенсионеру.

Кроме того, в России ожидается запуск таких проектов, как «Оформление европротокола онлайн», «Безбумажные перевозки пассажиров и грузов», «Имущество онлайн», «Правосудие онлайн», «Мое здоровье онлайн», «Образование в России для иностранцев», «Трудовая миграция онлайн».

Ранее россияне признались, что отказываются копить средства на пенсию.