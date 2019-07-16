В России отреагировали на санкции ЕС против Турции

Заместитель главы российского МИД Александр Грушко рассказал о возможных последствиях, если ЕС введет санкционные меры против Турции. Об этом он сообщил «Известиям».

По мнению Грушко, если Евросоюз введет антитурецкие санкции, то это отразится на политическом процессе по урегулированию конфликта в Средиземноморье.

Грушко отметил, что при наличии конфликтов, которые не удается разрешить, лучше бы не совершать поспешных кардинальных решений, ведь они могут только усугубить ситуацию.

Также он подчеркнул, что российская сторона не поддерживает действия Турции в исключительно экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.

Ранее сообщалось, что ЕС одобрил наказание Турции санкциями.

До этого стало известно, что в Кипре нашли месторождения газа. Однако турецкая сторона направила туда буровое судно «Фатих».