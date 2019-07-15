Украина продлила эмбарго на российские товары

Украинское правительство приняло решение продлить запрет на ввоз на территорию страны товаров из России. Документ размещен на официальном сайте кабмина.

Согласно представленной информации, запрет продолжит действовать до 31 декабря 2020 года.

Всего в списке более 30 видов товаров: мясо крупного рогатого скота, птицы и свинина (свежее, охлажденное или замороженное), мясо и съедобные мясные субпродукты, соленые или в рассоле, рыба и ракообразные, молочные продукты, плавленые сыры, хлебобулочные, мучные кондитерские изделия, шоколадные конфеты, кофе, чай черный, продукты детского питания, сигареты с фильтром, пиво, водка, а также ряд других товаров. Под запретом на ввоз находится также локомотивы, вагоны, стрелочные переводы и другое железнодорожное оборудование.

Ранее сообщалось, что в России временно разрешили ввоз с территории Украины ряда товаров, находившихся ранее под запретом. Согласно постановлению правительства, вводится отсрочка на запрет ввоза ряда трансформаторов с жидким диэлектрико, трансмиссионных валов и некоторых видов трубной продукции.