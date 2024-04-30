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Цены на какао-бобы резко обвалились

Стоимость какао на бирже за два дня рухнула на 17%

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HZB

Мировые цены на какао с начала недели обвалились на 17,5%, опустившись ниже отметки в $8,9 тыс. за тонну. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

Майский фьючерс на какао-бобы во вторник торгуется на уровне $8850 за тонну (-11,35%). В пятницу он закрылся на отметке $10 729 за тонну.

При этом всего полторы недели назад, 19 апреля, биржевая стоимость какао установила новый исторический максимум, преодолев отметку в $11 тыс. за тонну.

Биржевые цены на какао-бобы перешли к падению после позитивных новостей из Нигерии, которая является пятым по величине мировым производителем этого товара. Страна отчиталась об увеличении экспорта какао в марте на 19% год к году, до 22,2 тыс. метрических тонн.

До этого россиян предупредили о подорожании какао в ближайшие месяцы. Заменить напиток можно кэробом.

Ранее стало известно, что в мире изменился список стран-лидеров по экспорту кофе.

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