Участников перестрелки с бандитами в Карачаево-Черкесии наградят

Раненных в перестрелке с преступниками в Карачаево-Черкесии планируют наградить за мужество и стойкость. Об этом заявил глава МВД по КЧР Владимир Нефедов, его цитирует Telegram-канал ведомства.

В пресс-службе МВД рассказали, что Нефедов посетил республиканскую больницу, в которой проходят лечение двое полицейских, госпитализированных после участия в бою с бандитами 28 апреля.

«Несмотря на полученные ранения, вы проявили мужество и стойкость в ходе боестолкновения с преступниками», — заявил глава регионального МВД.

Он добавил, что будет ходатайствовать перед руководством министерства о представлении сотрудников к госнаградам.

Отмечается, что состояние пострадавших полицейских остается стабильным. Одному из них, тяжелораненому, предстоит операция.

Вечером 28 апреля пятеро людей напали на наряд полиции в поселке Мара Аягъы. Они бросили в сторону правоохранителей взрывчатку, после чего открыли по ним огонь из автоматов. В ходе перестрелки всех нападавших ликвидировали. Пострадали четверо силовиков, их госпитализировали. Еще двоих полицейских спасти не удалось.

22 апреля те же мужчины напали на наряд полиции МО МВД России «Карачаевский» и несколько раз выстрелили в сотрудников. Сообщалось о двух летальных случаях и одном пострадавшем, которого госпитализировали.

После этого СК объявил в розыск Руслана Эльканова, Ахмата Эльканова, Казбека Джазаева, Руслана Семенова и Владимира Аверьянова.

Ранее стало известно, как власти Карачаево-Черкесии помогут семьям пострадавших после нападения на пост ДПС.