Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Участников перестрелки с бандитами в Карачаево-Черкесии наградят

Раненных в бою с преступниками в КЧР полицейских представят к наградам

close
100%
МВД РФ по КЧР

Раненных в перестрелке с преступниками в Карачаево-Черкесии планируют наградить за мужество и стойкость. Об этом заявил глава МВД по КЧР Владимир Нефедов, его цитирует Telegram-канал ведомства.

В пресс-службе МВД рассказали, что Нефедов посетил республиканскую больницу, в которой проходят лечение двое полицейских, госпитализированных после участия в бою с бандитами 28 апреля.

«Несмотря на полученные ранения, вы проявили мужество и стойкость в ходе боестолкновения с преступниками», — заявил глава регионального МВД.

Он добавил, что будет ходатайствовать перед руководством министерства о представлении сотрудников к госнаградам.

Отмечается, что состояние пострадавших полицейских остается стабильным. Одному из них, тяжелораненому, предстоит операция.

Вечером 28 апреля пятеро людей напали на наряд полиции в поселке Мара Аягъы. Они бросили в сторону правоохранителей взрывчатку, после чего открыли по ним огонь из автоматов. В ходе перестрелки всех нападавших ликвидировали. Пострадали четверо силовиков, их госпитализировали. Еще двоих полицейских спасти не удалось.

22 апреля те же мужчины напали на наряд полиции МО МВД России «Карачаевский» и несколько раз выстрелили в сотрудников. Сообщалось о двух летальных случаях и одном пострадавшем, которого госпитализировали.

После этого СК объявил в розыск Руслана Эльканова, Ахмата Эльканова, Казбека Джазаева, Руслана Семенова и Владимира Аверьянова.

Ранее стало известно, как власти Карачаево-Черкесии помогут семьям пострадавших после нападения на пост ДПС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами