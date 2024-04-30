Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Макрон нашел способ повлиять на Путина в вопросе Украины

Bloomberg: Макрон хочет повлиять на Путина в вопросе Украины через Си Цзиньпина

close
100%
Gonzalo Fuentes/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы председатель КНР Си Цзиньпин призвал российского лидера Владимира Путина прекратить конфликт на Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

«Макрон намерен углубить свои личные связи с Си во время двухдневного визита во Францию, обращаясь к китайскому лидеру с просьбой побудить Владимира Путина прекратить войну России на Украине», — заявил источник агентства.

Также сообщается, что Макрон намерен привлечь китайские средства во французский сектор производства аккумуляторов для электромобилей.

29 апреля в МИД Китая сообщили, что Си Цзиньпин нанесет визиты в Сербию, Францию и Венгрию в период с 5 по 10 мая.

24 апреля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна поддерживает китайский мирный план по Украине, «просто потому что он существует».

Ранее Блинкен заявил, что Китай услышал позицию США о недопустимости поддержки России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами