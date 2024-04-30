Макрон нашел способ повлиять на Путина в вопросе Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы председатель КНР Си Цзиньпин призвал российского лидера Владимира Путина прекратить конфликт на Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

«Макрон намерен углубить свои личные связи с Си во время двухдневного визита во Францию, обращаясь к китайскому лидеру с просьбой побудить Владимира Путина прекратить войну России на Украине», — заявил источник агентства.

Также сообщается, что Макрон намерен привлечь китайские средства во французский сектор производства аккумуляторов для электромобилей.

29 апреля в МИД Китая сообщили, что Си Цзиньпин нанесет визиты в Сербию, Францию и Венгрию в период с 5 по 10 мая.

24 апреля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна поддерживает китайский мирный план по Украине, «просто потому что он существует».

Ранее Блинкен заявил, что Китай услышал позицию США о недопустимости поддержки России.