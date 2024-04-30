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ВСУ попытались совершить теракт в Белгородской области с помощью дрона

Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского дрона в Белгородской области

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Над территорией Белгородской области уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По данным ведомства, летательный аппарат сбили над регионом в 14:00 30 апреля. Там пояснили, что украинские солдаты пытались совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам РФ.

За два часа до этого в небе над регионом был сбит еще один беспилотник ВСУ. В Минобороны рассказывали, что для уничтожения дрона использовались средства ПВО.

Также в этот же день ВСУ обстреляли село Муром в Шебекинском районе региона. Из-за атак Украины местных жителей призвали срочно спуститься в подвалы и другие укрытия с целью спрятаться от снарядов.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам БПЛА со стороны военных Украины. Российский регион граничит с Харьковской областью Украины.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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