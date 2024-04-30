В Белгородской области ведется обстрел села Старый Хутор

РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) сообщила об обстреле села Старый Хутор в Белгородской области ВСУ. Соответствующую публикацию разместила в своем Telegram-канале мэрия Белгорода.

Жителей населенного пункта призвали спуститься в подвал или пройти в укрытие.

До этого Минобороны России сообщало, что в небе над Белгородской областью был сбит беспилотник Украины. Для уничтожения беспилотника были задействованы дежурные средства ПВО на территории приграничного региона.

Утром 30 апреля губернатор области Вячеслав Гладков сообщал, что один из украинских дронов атаковал грузовой автомобиль на территории сельскохозяйственного предприятия в селе Петровка.

На фоне регулярных обстрелов более 13 тыс. детей из Белгородской области были эвакуированы в 40 других регионов РФ.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.