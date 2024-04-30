Стало известно об интенсивном подъеме реки Ишим под Викулово

Интенсивный подъем реки Ишим начался возле села Викулово в Тюменской области. Об этом сообщает губернатор региона Александр Моор в своем Telegram-канале.

«Паводок подходит к селу Викулово. Здесь начался интенсивный подъем реки Ишим. За последние сутки прибыло больше метра. На 16:00 (14:00 мск) уровень составляет 1013 см, максимум ожидаем здесь 5-6 мая. Все работы на защитных сооружениях выполнены. Ждем большую воду», — написал губернатор.

Днем 30 апреля стало известно, что уровень воды в реке Ишим под Викулово достиг опасного уровня в 1005 см.

Перед этим глава Абатского района Тюменской области Игорь Васильев сообщил о пяти затопленных деревнях. По его словам, уровень Ишима в районе села Абатское уже поднялся до 1222 см, что на 72 см выше, чем при рекордном паводке 2017 года.

29 апреля на федеральной трассе Тюмень — Омск в Тюменской области из-за паводков образовались пробки длиной в 60 километров с обеих сторон.

Ранее было названо число жителей Курганской области, получивших выплаты из-за паводка.