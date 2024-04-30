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Стали известны подробности о состоянии полицейских, подвергшихся нападению в КЧР

МВД РФ сообщило о стабильном состоянии полицейских, подвергшихся нападению в КЧР

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МВД РФ по КЧР

Двое сотрудников правоохранительных органов, получивших ранения в результате нападения группы людей на наряд ДПС в Карачаево-Черкесии, находятся в стабильном состоянии. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления министерства внутренних дел РФ.

В ведомстве отметили, что пострадавшие все еще остаются в больнице. Недавно их посетил руководитель ГУ МВД РФ по республике Владимир Нефедов, который также пообщался с медиками.

«Главный врач рассказала руководителю МВД по КЧР о ходе лечения раненых, отметив, что их состояние оценивается, как стабильное», — подчеркивается в заявлении.

При этом еще одного сотрудника полиции в скором времени должны транспортировать в столицу республики — Черкесск. Такое решение было принято из-за того, что мужчина находится в стабильно тяжелом состоянии.

В свою очередь, Владимир Нефедов рассказал о намерении обратиться к руководству МВД РФ с просьбой удостоить раненых стражей порядка государственных наград. Глава регионального управления ведомства выразил благодарность сотрудникам правоохранительных органов, пожелав им скорейшего восстановления.

28 апреля пятеро вооруженных людей напали на наряд ДПС в Карачаево-Черкесии. В результате злоумышленников уничтожили на месте.

Тем не менее шестеро стражей порядка получили ранения различной степени тяжести. Двоих из них спасти не удалось.

Ранее в Следственном комитете РФ заявили о причастности ликвидированных боевиков к другому нападению на правоохранителей.

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