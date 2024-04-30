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Пушилин оценил количество домов, подлежащих восстановлению в Авдеевке

Пушилин: в Авдеевке подлежат восстановлению только 19 многоквартирных домов

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Станислав Красильников/РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что только 19 многоквартирных домов удастся восстановить в освобожденной российскими войсками Авдеевке. Об этом пишет ТАСС.

«19 домов — это которые подлежат восстановлению, которые были определены. По остальным домам — там предполагается новое строительство, они восстановлению не подлежат. Это что касается многоквартирных домов», — сказал он на пресс-конференции в Донецке.

20 апреля министерство обороны РФ сообщило, что российские саперы обезвредили в Авдеевке более двух тысяч неразорвавшихся боеприпасов, самодельных взрывных устройств, растяжек и скрытых мин-ловушек.

До этого советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что в Авдеевке снесут часть пострадавших жилых домов. По его словам, все дома в городе пострадали в ходе боев, и целых строений не осталось.

Ранее Пушилин пообещал восстановить все города ДНР.

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