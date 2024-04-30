Ученые нашли высокие концентрации урана и свинца в анализах подростков-вейперов

Американские ученые из Университета штата Небраска выяснили, что в организмах курящих электронные сигареты подростков 13-17 лет накапливаются токсичные металлы. Исследование опубликовано в научном журнале Tobacco Control (TC).

Как показали анализы мочи, у употребляющих вейпы молодых людей не менее восьми раз в день уровень оказалось на 30% больше свинца и на 50% больше урана по сравнению со сверстниками, которые избегают вейпов или курят их лишь изредка.

Биомаркеры урана оказались самыми высокими у подростков, которые предпочитали сладкие вкусы курительных смесей.

«Повышение уровня урановых биомаркеров, обнаруженных в категории сладкого вкуса, вызывает особую озабоченность, поскольку на электронные сигареты со вкусами фруктов и кондитерских изделий приходится значительную часть потребления среди подростков-вейперов. Сладкий вкус электронных сигарет может подавлять резкое воздействие никотина и усиление его эффекта, что приводит к более мощной реакции мозга», — предупредили авторы исследования.

Ученые добавили, что жидкость для электронных сигарет даже без содержания никотина полна химических веществ, среди которых иногда встречаются токсичные металлы — мышьяк, хром, никель, свинец и уран.

Ранее ученые нашли связь между вейпингом и снижением женской фертильности.