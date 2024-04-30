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Неопытная водительница устроила массовое ДТП, пострадали двое детей

В Екатеринбурге неопытная водительница протаранила два авто, пострадали двое детей

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Александр Вильф/РИА Новости

В Екатеринбурге 22-летняя девушка со стажем вождения 1 год устроила массовое ДТП, в результате которого пострадали двое детей. Об этом сообщается в Telegram-канале ГИБДД Свердловской области.

«Управляя автомашиной Honda, двигаясь по 2-й Новосибирской улице со стороны мкр. Солнечный, на пересечении с ул. Окружная проехала перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустила столкновение с автомашиной «Газель», которая двигалась по ул. Окружная справа», — отмечается в сообщении ГИБДД.

Затем девушка на Honda столкнулась с Lada Granta, которая ехала навстречу и поворачивала налево. После удара Lada Granta выбросило на тротуар, где машина сбила двух мальчиков 2013 года рождения. Пострадавшие дети госпитализированы с травмами.

Все водители, участвовавшие в аварии, освидетельствованы на состояние опьянения. Они были трезвы.

Ранее в Зеленограде мужчина, находящийся под следствием за нападение на гаишников, устроил тяжелое ДТП.

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