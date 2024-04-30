С наместника Киево-Печерской лавры сняли электронный браслет

Суд в Киеве постановил снять электронный браслет с наместника Киево-Печерской лавры Павла. Об этом сообщает Союз православных журналистов.

В июне 2012 года министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что на территории заповедника Киево-Печерская лавра будет открыт музей гетмана Мазепы.

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры обострилась после того, как министерство культуры Украины весной 2023 года уведомило каноническую Украинскую православную церковь о расторжении договора аренды монастыря в одностороннем порядке, монахов попросили покинуть лавру 29 марта.

С этого времени прихожане и насельники лавры сталкиваются с попытками выселить монахов УПЦ из зданий монастыря, а также с провокациями сторонников раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ).

Кроме того, в апреле прошлого года наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел был отправлен властями под домашний арест. В августе киевский суд удовлетворил иск заповедника «Киево-Печерская лавра» к монастырю об устранении препятствий в пользовании имуществом. После этого закрыли доступ на территорию Нижней лавры для всех посетителей.

Ранее на Украине подожгли молитвенный дом УПЦ.