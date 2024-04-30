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На Украине пообещали не принуждать мужчин возвращаться в страну

Стефанишина: Киев не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста

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Global Look Press

Власти Украины не будут принудительно возвращать мужчин призывного возраста в страну. Об этом сообщила вице-премьер Украины Ольга Стефанишина, слова которой приводит «Украинская правда».

«Украина приняла закон о мобилизации и мы должны понять, в каком объеме мы можем заменять ребят на фронте. Речь идет о потенциале мобилизации, учете и информации. И это первоочередная цель нашего решения», — сказала она.

30 апреля бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что нейтральный статус Украины является залогом независимого и спокойного развития государства.

В этот же день стало известно, что на Украине военкомат прекратил прием документов на отсрочку от мобилизации.

17 апреля 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее сообщалось, что на Украине появится женский расчет БПЛА.

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