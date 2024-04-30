Российские войска освободили от ВСУ Работино

Вооруженные силы РФ (ВС РФ) вытеснили солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) из большей части населенного пункта Работино Запорожской области и водрузили флаг России на северной окраине села. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, в результате совместной операции, поддерживаемой авиацией, бойцы 70-го, 71-го и 291-го полков, 136-й бригады и 76-й дивизии Воздушно-десантных войск провели наступательную операцию и вытеснили противника из стратегически важного населенного пункта. Рогов пояснил, что бои за эту территорию шли с июня 2023 года.

23 апреля Рогов заявлял, что российские войска продвинулись юго-восточнее Работино на 800 метров. Тогда российские войска уничтожили один опорный пункт ВСУ, еще один взяли под контроль.

Военные эксперты неоднократно отмечали, что Работино стоит на перекрестке дорог, которые имеют большое значение для Украины и России. Например, одна из дорог ведет на берег Днепра и вглубь Запорожской области. В том числе в связи с этим в районе населенного пункта регулярно ведутся ожесточенные бои.

Ранее Кадыров опубликовал видео обстрела позиций ВСУ.