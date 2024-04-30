Подростки отобрали у ребенка сумку и похитили деньги после встречи в «Бургер Кинге»

В Петербурге пятеро подростков ограбили 13-летнего шестиклассника после встречи в «Бургер Кинге». Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 29 апреля в Василеостровском районе. Там в ресторане быстрого питания «Бургер Кинг» ребенок познакомился с пятью подростками, которые в результате отобрали у мальчика сумку с личными вещами.

После этого несовершеннолетние пошли в квартиру мальчика на Малом проспекте. Там подростки, применив физическую силу, похитили 5 тысяч рублей. Затем они скрылись.

Отчим мальчика по факту произошедшего обратился с заявлением в полицию. Правоохранительные органы начали проверку по факту сообщения об инциденте. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

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