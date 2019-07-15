Китай замедлился до темпов начала 1990х
Темпы роста китайского ВВП за первое полугодие 2019 года составили 6,3%. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что рост ВВП Китая составил $6,6 трлн.
Так показатели темпов роста во втором квартале совпали с прогнозами аналитиков и составили 6,2%. Это самый низкий показатель в стране, наблюдаемый с марта 1992. Экономисты заявили, что даже в период мирового кризис эти данные не опускались ниже 6,4%.
Эксперты связывают такие цифры с проводимой США санкционной политикой в адрес Китая.
Сами власти Китая установили планку в 6-6,5% на 2019 год.
Ранее сообщалось, что СМИ оценили возможность благоприятного сотрудничества США и Китая.