Китай замедлился до темпов начала 1990х

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Темпы роста китайского ВВП за первое полугодие 2019 года составили 6,3%. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что рост ВВП Китая составил $6,6 трлн.

Так показатели темпов роста во втором квартале совпали с прогнозами аналитиков и составили 6,2%. Это самый низкий показатель в стране, наблюдаемый с марта 1992. Экономисты заявили, что даже в период мирового кризис эти данные не опускались ниже 6,4%.

Эксперты связывают такие цифры с проводимой США санкционной политикой в адрес Китая.

Сами власти Китая установили планку в 6-6,5% на 2019 год.

Ранее сообщалось, что СМИ оценили возможность благоприятного сотрудничества США и Китая.