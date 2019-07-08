Медведев пошутил про прогулявших совещание министров

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Дмитрий Медведев со смартфоном Apple во время встречи со студентами журфака МГУ, 2012 год Дмитрий Медведев со смартфоном Apple во время встречи со студентами журфака МГУ, 2012 год
Дмитрий Медведев со смартфоном Apple во время встречи со студентами журфака МГУ, 2012 год
Екатерина Штукина/РИА «Новости»/Reuters

Российский премьер Дмитрий Медведев пошутил из-за отсутствия на совещании нескольких вице-премьеров, передает РИА «Новости».

Согласно имеющейся информации, на встрече присутствовали семь из десяти министров. Дмитрий Козак, Константин Чуйченко и Юрий Борисов на совещании не появились. Премьер-министр отметил, что видно, что настало лето.

«За этим столом нас стало меньше», — заявил Медведев.

Ранее Медведев пошутил о погоде в Москве. На экономической конференции «Россия-Африка», которая проходит в Москве, Медведев сказал: «мы постарались обеспечить ее проведение, даже обеспечить погоду, которая похожа на африканскую».