Медведев пошутил про прогулявших совещание министров

Российский премьер Дмитрий Медведев пошутил из-за отсутствия на совещании нескольких вице-премьеров, передает РИА «Новости».

Согласно имеющейся информации, на встрече присутствовали семь из десяти министров. Дмитрий Козак, Константин Чуйченко и Юрий Борисов на совещании не появились. Премьер-министр отметил, что видно, что настало лето.

«За этим столом нас стало меньше», — заявил Медведев.

Ранее Медведев пошутил о погоде в Москве. На экономической конференции «Россия-Африка», которая проходит в Москве, Медведев сказал: «мы постарались обеспечить ее проведение, даже обеспечить погоду, которая похожа на африканскую».