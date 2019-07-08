Козак поставил задачу конкуренции промышленности с ведущими производителями

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак заявил, что российские товары должны конкурировать на равных с товарами лучших мировых производителей. Об этом он сказал в ходе десятой международной промышленной выставки «Иннопром-2019» в Екатеринбурге, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Необходимо сконцентрировать все средства налогоплательщика, которые мы выделяем — а они значительные, — на развитие промышленности для того, чтобы бить в одну точку… Это повышение технологического развития, внедрение новых технологий, повышение производительности труда, повышение качества российской продукции, которая будет конкурировать не только на российском рынке, но и на мировом», — сказал вице-премьер.

По его словам, «программа импортозамещения должна заместиться программой повышения конкурентоспособности». Козак отметил, что российский потребитель должен получать товары, конкурирующие с лучшими мировыми образцами. Это означает сравнимые параметры надежности, качества и доступности по цене.

Вице-премьер напомнил, что цели по повышению конкурентоспособности российской продукции прописаны в нацпроекте «Международная кооперация и экспорт». Меры поддержки – это, в частности, субсидирование ставок по кредитам для бизнеса, отметил Козак.

Он отметил, что к сегодняшнему дню подано уже 867 заявок от российских компаний на участие в нацпроекте. Таким образом, почти 900 предпринимателей взялись за решение задач по повышению конкурентоспособности своей продукции.

«К концу лета потенциальные участники проекта будут отобраны. Окончательно получат подтверждение после того, как будут заключены кредитные соглашения с банками», — заметил вице-премьер.