Борис Джонсон заявил о готовности к «жесткому» Brexit

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Кандидат в премьер-министры Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон будет готов к выходу из состава Евросоюза к 31 октября. Об этом сообщает The Sunday Telegraph.

По его словам, Британия покинет ЕС при наличии соглашения или без него.

Он также добавил, что страхи вокруг «жесткого» Brexit сильно преувеличены.

Джонсон подчеркнул, что противники Brexit без сделки не хотят покидать ЕС.

Ранее сообщалось, что Джонсон пообещал не быть подкаблучником.