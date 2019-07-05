Президент РФ привел новый завод «ЕвроХима» в пример развития кооперации с Италией

Одним из важнейших направлений российско-итальянского сотрудничества является промышленная кооперация, заявил президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

«Отмечу строительство завода по производству аммиака в Ленинградской области, который был введен в эксплуатацию месяц назад. Инвестиции составили миллиард долларов», - сказал глава государства.

В июне 2019 года в рамках Петербургского международного экономического форума компания «ЕвроХим» открыла новый завод по производству аммиака в городе Кингисепп Ленинградской области. Общий объём инвестиций в проект – $1 млрд, производительность завода, созданного на основе наилучших доступных технологий (НДТ), – 1 млн тонн продукции в год. В торжественной церемонии открытия завода приняли участие министр промышленности и торговли Денис Мантуров, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, владелец компании «ЕвроХим» Андрей Мельниченко и посол Италии в России Паскуале Терраччано.

На форуме была достигнута договоренность о строительстве в Кингисеппе к 2023 году нового завода по производству карбамида, аммиака и метанола общей стоимостью до $2,5 млрд долларов. Соответствующий Меморандум о намерениях подписали компания «ЕвроХим», Минпромторг РФ и администрация Ленинградской области.

Согласно исследованию РА «Эксперт», владелец компаний «Еврохим», СУЭК и СГК Андрей Мельниченко является крупнейшим и самым активным частным инвестором в несырьевой сектор российской промышленности. За 15 лет в развитие промышленности в российских регионах предпринимателем было инвестировано более $21 млрд.