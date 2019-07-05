Роструд напомнил о порядке замены отпускников

В Роструде напомнили о способах замены отпускников. Об этом сообщает «Российская газета».

Первый вариант – совмещение. Такой способ предполагает, что работник работает исполняет свою должность и на должность человека в отпуске. Совмещение предполагает работу в рамках одного трудового договора и выполняется в режиме обычного рабочего дня.

Еще один способ – временный перевод, когда сотрудник выполняет обязанности отдыхающего.

Третий вариант – совместительство. Человек тратит свободное время на выполнение работы коллеги. Для этого заключается отдельный трудовой договор. Сообщается, что не основная трудовая деятельность должна длится четыре часа в день, либо полный день, если человек выходной на первой должности. Она не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени.

Также можно нанять временного сотрудника на место отпускника.

Ранее россиянам рассказали, как правильно уходить в отпуск.