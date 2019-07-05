Роструд напомнил о порядке замены отпускников
В Роструде напомнили о способах замены отпускников. Об этом сообщает «Российская газета».
Первый вариант – совмещение. Такой способ предполагает, что работник работает исполняет свою должность и на должность человека в отпуске. Совмещение предполагает работу в рамках одного трудового договора и выполняется в режиме обычного рабочего дня.
Еще один способ – временный перевод, когда сотрудник выполняет обязанности отдыхающего.
Третий вариант – совместительство. Человек тратит свободное время на выполнение работы коллеги. Для этого заключается отдельный трудовой договор. Сообщается, что не основная трудовая деятельность должна длится четыре часа в день, либо полный день, если человек выходной на первой должности. Она не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени.
Также можно нанять временного сотрудника на место отпускника.