Россия вылетела из топ-50 рейтинга лучших паспортов мира

Жители России получили возможность посещать в два раза больше стран в безвизовом режиме за последние 10 лет. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на анализ консалтинговой компании.

Согласно исследованию, Россиян занимает в списке 51-ю строчку. Сегодня без визы граждане РФ могут посетить 116 стран. В 2009 году число стран составляло 60.

Отмечается, что в прошлом квартале Россия была на три строчки выше и занимала 47-е место с 118 странами. Визовый режим был введен с двумя государствами – Джибути и Бенином.

Больше всего стран без виз могут посетить граждане Японии и Сингапура – 189 государств. 187 стран могут посетить жители Южной Кореи, Германии, Финляндии, а 186 — Дании, Италии и Люксембурга.

В конце рейтинга на 109 месте находится Афганистан, его граждане могут поехать без визы только в 25 стран.

Ранее сообщалось, что Япония смягчает визовый режим для россиян.