Названы регионы с самыми дешевыми услугами ЖКХ

Названы регионы, где за услуги ЖКХ люди платят меньше 500 рублей. Об этом сообщает «Российская газета».

Как отмечается, самые маленькие суммы за услуги ЖКХ в 2018 году платили жители Дагестана, Тувы и Ингушетии.

Уточняется, что в Дагестане россиянин платил ежемесячно 457 рублей на человека, в Туве — 478, в Ингушетии — 488.

При этом самыми дорогими регионами в плане выплат за услуги ЖКХ оказались Магаданская область (3511 рублей в месяц), Камчатский край (3420 рублей), Мурманская область (3003 рублей), Чукотский автономный округ (2774 рублей) и Московская область (3607 рублей).

Ранее сообщалось, что цены на отопление пересчитают в России.