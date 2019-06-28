Названы сроки завершения строительства «Северного потока — 2»
Стали известны сроки завершения строительства «Северного потока – 2», сообщает РИА «Новости».
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сказал, что газопровод будет достроен к концу 2019 года.
«Точка невозврата по данному проекту она давным-давно пройдена», — заявил Миллер.
Он добавил, что отсутствие разрешения Дании не является критическим.
Газопровод будет пролегать через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Дания единственная страна, которая не дала разрешение на строительство.
Ранее в США проголосовали по санкциям против «Северного потока — 2».