Названы сроки завершения строительства «Северного потока — 2»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/629/12443629/RIAN_5904074.HR-pic905-895x505-58346.jpg">

Стали известны сроки завершения строительства «Северного потока – 2», сообщает РИА «Новости».

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сказал, что газопровод будет достроен к концу 2019 года.

«Точка невозврата по данному проекту она давным-давно пройдена», — заявил Миллер.

Он добавил, что отсутствие разрешения Дании не является критическим.

Газопровод будет пролегать через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Дания единственная страна, которая не дала разрешение на строительство.

Ранее в США проголосовали по санкциям против «Северного потока — 2».