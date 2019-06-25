Киев ответил на условие РФ по транзиту газа

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Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в фейсбуке прокомментировал условие России, которое Украина должна выполнить для сохранения транзита газа.

По его словам, «Нафтогаз» должен сохранить возможность подать в суд на «Газпром».

Он также добавил, что новая модель разделения ГТС должна сохранить права компании по поданным судебным искам.

Коболев подчеркнул, что выбор подобной модели является «критически важным».

Ранее сообщалось, что в России назвали условие сохранения транзита газа через Украину.