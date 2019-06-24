Грузия потеряет сотни тысяч российских туристов

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Более 150 тысяч российских туристов не поедут в Грузию летом из-за «туристического эмбарго» России, сообщает «Коммерсантъ».

Возврат денег туристам обойдется перевозчикам в 2,3-3 миллиарда рублей.

Как сообщают специалисты туротрасли, до начала действия моратория о запрете рейсов с 8 июля, который подписал президент РФ Владимир Путин, на родину должны вернуться 25 тысяч туристов.

Отдыхающим, которые собирались посетить Грузию, будут предложены другие направления или компенсация.

Ранее подсчитали, сколько потеряет Грузия без российских туристов.