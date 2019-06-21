Силуанов оценил замедление роста ВВП России

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Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что темпы роста российской экономики ускорятся в июле. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, темпы роста ВВП России не следует отслеживать «помесячно».

Он также добавил, что в апреле было 1,7% роста, а до этого было 0,5%.

Силуанов подчеркнул, что темпы роста экономики России ускорятся за счет нацпроектов.

Ранее сообщалось, что рост ВВП России в мае замедлился до 0,2% в годовом выражении.