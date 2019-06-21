Силуанов оценил замедление роста ВВП России
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что темпы роста российской экономики ускорятся в июле. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, темпы роста ВВП России не следует отслеживать «помесячно».
Он также добавил, что в апреле было 1,7% роста, а до этого было 0,5%.
Силуанов подчеркнул, что темпы роста экономики России ускорятся за счет нацпроектов.
Ранее сообщалось, что рост ВВП России в мае замедлился до 0,2% в годовом выражении.