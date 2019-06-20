Минстрой категорично высказался о пересчете цен на отопление

Минстрой опроверг сообщения о пересчете норматива отопления, передает РИА «Новости»ю

«Минстрой России категорически опровергает информацию», — сообщили в ведомстве.

В министерстве пояснили, что «положений, которые позволяют устанавливать разные нормативы в одном доме, нет».

Ранее сообщалось, что со следующего года тарифы на отопление в России пересчитают в зависимости от этажности: больше всего пострадают жители нижних этажей – их платежки покажут цифры значительно выше прежних.