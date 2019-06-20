Путин пошутил про зарплаты чиновников

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Российский президент Владимир Путин ответил на вопрос о том, когда чиновники начнут получать столько же, сколько получают рядовые сотрудники.

В связи с вопросом лидер вспомнил шутку: «Вы должны работать не на то, чтобы не было богатых, а чтобы не было бедных».

По словам президента, если понизить зарплаты чиновников, они уйдут работать в частные компании или уедут за границу, а на их место не получится найти квалифицированные кадры.

При этом Путин согласился, что разница в доходах чиновников и рядовых сотрудников не должна быть колоссальной.

Ранее Путин ответил на вопрос пожарного о зарплате 12 тыс. рублей.