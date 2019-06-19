Медведев ответил Кудрину на слова о позоре из-за бедных россиян

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отреагировал на заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина, назвавшего позором число бедных россиян, передает ТАСС.

Премьер заявил, что улучшение уровня жизни россиян требует слаженной работы на всех уровнях.

По его словам, популистские рассуждения только мешаю такой работе.

Медведев признал, что у проблемы бедности нет легких решений, однако ей должны заниматься все органы власти в рамках своей компетенции.

Алексей Кудрин в интервью программе «Познер» не исключил социального взрыва в России из-за роста уровня бедности.